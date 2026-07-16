Save the Children denuncia uso de uno de sus vehículos por grupo armado en Sudán del Sur

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Yuba, 16 jul (EFE).- Save the Children denunció este jueves que «grupos armados» están utilizando un vehículo de la organización humanitaria que fue saqueado en un ataque el pasado enero en el estado de Jonglei, en el este de Sudán del Sur, y afirmó que «no apoya ni facilita las actividades» de las partes enfrentadas en el país.

«Save the Children tiene conocimiento de informes e imágenes difundidas en redes sociales que muestran un vehículo con nuestro logotipo siendo utilizado por personal armado. El vehículo en cuestión es uno de los cuatro de Save the Children que fueron saqueados en enero de este año», dijo la ONG en un comunicado.

Asimismo, afirmó que desde ese incidente los vehículos «no han estado bajo el control ni la operación» de la organización, al tiempo que condenó «el uso indebido de los recursos humanitarios», especialmente en un momento de conflicto entre las fuerzas gubernamentales sursudanesas y la oposición armada.

«Reiteramos que Save the Children no apoya ni facilita las actividades de ningún grupo armado. Save the Children mantiene su compromiso con sus principios humanitarios de neutralidad, independencia e imparcialidad al servicio de la infancia y las familias necesitadas», añadió la organización.

Además, recordó que tras la captura de sus vehículos unas «bandas armadas saquearon e incendiaron» en febrero una oficina de la ONG en la localidad de Walgak, en Jonglei, donde destruyeron un centro de salud.

El portavoz de las gubernamentales Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), general de división Lul Ruai Koang, dijo a EFE que sus tropas recuperaron un vehículo con el logotipo de Save the Children e indicó que seguramente fue utilizado por las fuerzas del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO).

«El vehículo se encontraba entre los equipos recuperados tras la conquista de Lankien (este de Sudán del Sur) por parte de nuestras fuerzas. Creemos que fue utilizado por el SPLA-IO durante los combates. También recuperamos armas, equipo militar y cuatro camionetas Toyota”, afirmó Koang.

La reanudación de los combates se produce a menos de seis meses de las primeras elecciones generales de Sudán del Sur, previstas para diciembre de 2026, lo que genera nuevas preocupaciones sobre la frágil situación de seguridad del país y la implementación del acuerdo de paz firmado en 2018 que puso fin a un lustro de conflicto armado. EFE

asm-cgs/fpa