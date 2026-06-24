SBU ucraniano dice haber alcanzado aeródromos militares y defensas aéreas rusas en Crimea

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Kiev, 24 jun (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo este martes haber atacado con éxito durante la madrugada dos aeródromos militares en Crimea y equipamiento de defensa aérea emplazado cerca de Kerch, en el extremo oriental de esta península del mar Negro que Rusia se anexionó en 2014 y donde empieza el puente estratégico que une Crimea con el territorio de la Federación Rusa.

Los aeródromos en cuestión son el de Saki, en el extremo occidental de Crimea, y el de Gvardiske, también en la mitad oeste de la península. En el de Saki el ataque -llevado a cabo por el centro de operaciones especiales Alfa del SBU- fueron alcanzados cuatro hangares, según el comunicado del servicio secreto ucraniano.

Por lo que respecta a las defensas aéreas de Kerch, el ataque ha golpeado dos sistemas de misiles S-400 y otros dos sistemas Pantsir, lo que eleva a cuatro el número de sistemas Pantsir alcanzados recientemente por el centro Alfa del SBU.

El puente de Kerch es crucial para las conexiones logísticas de Crimea con el territorio de la Federación Rusa y es uno de los objetivos más codiciados por el Ejército ucraniano.

Estos ataques del SBU a objetivos militares coinciden con la operación lanzada también esta madrugada por las fuerzas de drones del Ejército ucraniano contra la principal subestación eléctrica del puerto de Crimea de Sebastopol, que se ha quedado sin luz al impactar drones ucranianos la infraestructura.

La península es atacada prácticamente cada noche desde hace días y sufre graves problemas de abastecimiento de combustible por los ataques recurrentes de Ucrania a infraestructuras energéticas y puentes que conectan la península tanto con Rusia como con el sur de la Ucrania continental ocupada por las fuerzas del Kremlin.

Ucrania busca con estos ataques aislar a esta península clave para la logística militar de las tropas rusas en la Ucrania meridional. EFE

mg/cae/alf