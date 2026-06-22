Scaloni, pendiente de pruebas a Cuti: “No sabemos el alcance, esperemos que no sea nada”

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Arlington (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, está pendiente de los estudios que harán en las próximas horas, entre este martes y miércoles, al defensa central Cristian ‘Cuti’ Romero, que se retiró lesionado, del que no saben el “alcance” de la dolencia y del que esperó que “no sea nada”.

“No sabemos el alcance de su tema. Sí lógicamente es algo que ya venía teniendo. Esperemos que no sea nada, no sólo porque es importante, porque, si no está él, el que va a jugar lo va hacer mejor, pero es mejor tenerlos a todos. No sabemos todavía. Mañana o pasado le harán un estudio”, explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

‘Cuti’ Romero se retiró lesionado en el minuto 57 del encuentro y fue sustituido por Nicolás Otamendi. EFE

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