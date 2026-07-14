Scaloni: «Estamos con unas ganas bárbaras»

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Atlanta (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, dejó claro este martes, en la víspera de la semifinal del Mundial contra Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que su equipo llega con «unas ganas bárbaras» y preparado para dejar «cada gota de sudor» en el campo.

«Este será un partido diferente. Intentaremos mejorar, estamos bien, con unas ganas bárbaras, es una semifinal del Mundial, la ambición intacta. Estos chicos nos han llevado de nuevo a jugar unas semifinales del mundial. Estamos bien, enfrentaremos a un gran rival», afirmó Scaloni en rueda de prensa.

«El mensaje a la gente es que disfruten del momento hoy, porque es para estar agradecidos, ilusionados. Vamos a dejar todo hasta el último momento», insistió.

De 1986 a 2026

Scaloni reflexionó además sobre el peso de la historia que acompaña cada partido entre Inglaterra y Argentina, en particular el de 1986 ganado por la Albiceleste con la guerra por el control de las islas Malvinas de trasfondo.

«La realidad es que es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y nosotros no podemos hacer mucho. Esto es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura, en esta época en la que están pasando cosas en otros lados del mundo, hay otras guerras, no nos tenemos que confundir», afirmó.

«En la época en la que vivimos es justo tener memoria de esa gente que ha perdido a sus seres queridos, pero no mezclemos las cosas. Por favor, ¿qué culpa tienen los jugadores de ahora? Eso fue muy triste y lo recordamos, pero estamos equivocados si mezclamos las cosas, por favor», agregó.

Y recordó los goles de Diego Maradona a Inglaterra en México 1986.

«Todo el mundo recuerda ese partido, la actuación de Diego, recuerdos sobre todo del segundo gol que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol. Cualquier amante del fútbol lo recuerda de la mejor manera. Fue contra Inglaterra casualmente, pero contra otro equipo habría sido igual de lindo», dijo.

Su etapa en Inglaterra

Scaloni conoce el fútbol inglés, al haber militado en el West Ham en 2006, y compartió su experiencia con autoironía.

«La gente no me va a recordar muy bien en el West Ham, me podría haber ido mejor, reconozco que es una etapa un poco extraña porque fui pensando en jugar el Mundial con Argentina, el West Ham me dio la posibilidad de jugar de lateral derecho, pero en el último partido me la mandé, cometí un error en la FA Cup que no sé si fue tan grave, pero valió el empate de Gerrard que la clavó desde los 40 metros», recordó.

«Y no me quedé en el West Ham y me cambió la vida, para bien porque conocí a mi esposa, tuve a mis hijos», añadió.

Mensaje para De La Fuente

El seleccionador argentino hizo un curso de entrenador en Las Rozas (Madrid) y allí el actual preparador de España, Luis de la Fuente, fue uno de sus profesores.

«Estoy contento por él, es un gran tipo. A mí siempre me ha ayudado y lo que se ve de él y su selección es lo que se ve en la nuestra también», dijo, antes de felicitarle por el pase a la final.

«España me pareció justo ganador, la verdad que ha hecho un gran trabajo, como venía diciendo está yendo de menos a más y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial. Felicidades porque han ganado un partido en toda la ley», explicó.

Este miércoles en Atlanta, Argentina tendrá enfrente a dos estrellas ofensivas como Harry Kane y Jude Bellingham.

«Siempre analizamos cómo intentar neutralizar a grandes jugadores, es una posibilidad que hagamos cambios, puede ser que repitamos, a los chicos todavía no les he dicho. Son de los mejores del mundo, a cualquier entrenador le gustaría tenerlos. Intentaremos neutralizarlos», aseguró. EFE

am/hbr

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