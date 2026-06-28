Scaloni: «Estamos contentos, les dimos minutos a todos los jugadores»

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Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, celebró este sábado con prudencia la tercera victoria de la Albiceleste en el Mundial 2026, esta vez por 1-3 frente a Jordania, con la que ganó el Grupo J y mantuvo el paso perfecto en lo que va del torneo.

«Estamos contentos más que nada porque les dimos minutos a todos los jugadores, la verdad se lo merecen, ha sido muy bueno que jueguen el Mundial», afirmó Scaloni sobre el equipo titular que presentó ante los jordanos, con 9 jugadores diferentes con relación a los que comenzaron en los dos encuentros anteriores contra Argelia y Austria.

«El equipo necesitaba esto y los jugadores cumplieron, no queríamos arriesgar a Nahuel (Molina) ni a Gonzalo (Montiel), ellos juegan en una posición difícil, aún deben recuperarse bien y no queremos tener algún problema en ese puesto», agregó Scaloni.

Con respecto a los anotadores de los goles de Argentina este sábado, Giovanni lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, el técnico tuvo palabras de respaldo y felicitación para los tres.

«Buenísmo por Lo Celso, que no pudo estar en el Mundial anterior por una lesión, también por Lautaro, que no había podido anotar en el pasado Mundial y, por Leo, feliz de que siga anotando, ha sido muy bueno y por eso también estamos muy contentos», afirmó.

Messi ingresó en el minuto 60 del partido y a los 80 anotó de tiro libre el 1-3, que es el sexto tanto suyo en este Mundial y el decimonoveno de su cuenta en los Mundiales.

Argentina se medirá en la segunda ronda con Cabo Verde el viernes 3 de julio. EFE

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