Scaloni: «Messi podía jugar 90 minutos y agrandar su leyenda, pero no piensa en eso»

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Arlington (Texas, EE.UU.), 27 jun (EFE).- El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este sábado, tras la victoria por 3-1 ante Jordania con la que cerró la fase de grupos con pleno de triunfos, que Lionel Messi pudo haber jugado 90 minutos y agrandar aún más su leyenda, pero prefirió ceder minutos a sus compañeros porque no piensa en los récords.

«Él (Messi) hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también que sus compañeros tengan minutos», afirmó Scaloni en una rueda de prensa desde el AT&T Stadium de Arlington, cerca de Dallas (Estados Unidos).

«Prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números de los que tanto la gente habla, así que contento porque decidió eso», añadió el técnico argentino.

Con Argentina ya clasificada como primera grupo, Messi empezó el partido desde el banquillo e ingresó en el minuto 60, con tiempo para anotar el tercer gol de la ‘albiceleste’ y su número 19 en Mundiales, tres más que el francés Kylian Mbappé.

Scaloni, además, reconoció que uno de los objetivos de los cambios era que todos los jugadores de campo tuvieran minutos, un objetivo que se cumplió: «Era una meta que siempre nos planteamos porque creo que todos merecen no solo disfrutar de venir al mundial, sino de jugarlo».

El seleccionador también habló sobre Cabo Verde, el rival al que Argentina se enfrentará en los dieciseisavos de final este próximo viernes en Miami.

«Es un buen equipo, es un equipo rápido, que juega bien, tiene calidad y, bueno, a lo mejor para muchos no es así, pero yo te puedo asegurar que es un buen equipo y que nos va a poner las cosas difíciles», advirtió Scaloni.

«Es inútil que yo me ponga aquí a decir que no es un rival duro porque es mentira. Es un rival duro que nos va a poner las cosas difíciles, porque ya se las puso difíciles a España, que es una de las favoritas. Por más que haya merecido ganar España, no ha podido; Uruguay no ha podido y Arabia tampoco», añadió. EFE

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