Scaloni: “Messi está comprometido; lo que genera es impresionante”

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Arlington (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, destacó este lunes, tras el triunfo por 2-0 contra Austria en el Mundial 2026, que Lionel Messi está “comprometido” y “lo que genera es impresionante”, remarcó que su equipo sufrió para ganar, pero sabe hacerlo, y amplió la lista de candidatas al título “a ocho” conjuntos.

“La actuación de Leo… Creo que incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, trabajó, robó un balón en el gol, se le notó que está comprometido. Eso es por algo. Lo que genera por él es impresionante. No sé qué más decir. No sé si alcanza”, expresó en la rueda de prensa posterior al encuentro tras superar el récord goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos, por los 16 que anotó el alemán Miroslav Klose.

“Contento por la actuación de Leo, sobre todo porque ha vuelto a convertir, y del equipo. El equipo creo que, cuando hay que sufrir, lo hace. Hoy, por momentos, sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, sí que es verdad no teníamos la pelota. Sufrimos, pero sabemos sufrir. Y eso es mérito del equipo, más allá de que se pueda hacer mejor. El mérito del equipo es saber en qué momento qué hacer”, continuó.

En el minuto 8, Messi falló un penalti. “No deja de ser un golpe, pero sí que el equipo había hecho dos o tres cosas muy buenas hasta ese momento. La jugada del penalti fue espectacular y culminarlo hubiera sido muy bueno. Yo creo que un poco sentimos la sensación de que si hacíamos ese gol iba a ser diferente, pero el equipo ha vuelto a hacerlo otra vez. Hizo tres o cuatro cosas importantes después del penalti. Cuando se activa Leo, se activan todos y eso es mérito también del equipo”, repasó.

Y habló con sus futbolistas en la pausa de hidratación. “Les dijimos que había cosas por mejorar, que cuando éramos pacientes moviendo la pelota de un lado a otro encontrábamos los espacios. No había que apresurarse. Las dos o tres veces que encontramos jugadores por dentro generamos situaciones de gol”, repasó.

Con el 2-0 de Messi, el técnico expresó que la imagen suya en el banquillo tras el gol ha sido “la misma de siempre”, con “la sensación de que el partido se había resuelto, porque estaba complicado” y les “dio esa tranquilidad” que necesitaban “a tan poco del final”.

Argentina tiene la clasificación hecha. “Contento, porque parecía que iba a ser fácil y os aseguro que no. Fueron dos partidos complicados. Todos hubiéremos firmado haber ganado los dos partidos. Falta un partido por jugar entre Jordania y Argelia y la idea es sí darle la posibilidad de que jueguen la mayoría (de los menos habituales en el once en los primeros dos duelos) y, siempre que el partido lo permita, lo haremos”, avanzó.

Scaloni consideró que la afición “se ilusiona de ver al equipo cómo compite y cómo disfruta”, sin querer postularse como candidato más firme de todos al título: “Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo. Siete u ocho selecciones que van a competir”.

“El Mundial no va por favoritos, por los jugadores que tenga cada selección. Va a pasar por muchos aspectos, psicológico, físico… Hay tantas selecciones que alguna va a ganar, alguna de las consideradas grandes va a ganar. Nosotros vamos a estar ahí en la pelea, pero va a ser duro para todos”, advirtió.

También fue preguntado por un encaje en el once de Lautaro Martínez y Julián Alvarez juntos a la vez. “Me encantaría poner a Lautaro, Julián y Messi juntos. Los amo a los tres. Leo tiene que jugar, porque lo digo yo. No es fácil poner a los dos. Si perdemos el equilibrio podemos llegar a ser un equipo vulnerable. Y no es la idea. Como no voy a querer que jueguen, pero el equipo está por delante. Ellos lo están entendiendo y lo están llevando lo mejor posible”, declaró.

Scaloni también explicó que Lisandro Martínez “siempre ha sido importante aún jugando no de titular”. “Jugando Cuti y Otamendi siempre ha estado presente. Entre los tres son los que arman la retaguardia y nos han dado muchísima seguridad y nos pone contentos que esté así de bien. Nos pone contentos el ingreso de Ota, que nos dio esa agresividad que siempre nos da y esa tranquilidad para que el equipo pueda salir a buscar arriba”. EFE

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