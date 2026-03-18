Scaloni anuncia lista para amistoso ante Guatemala con Messi, Prestianni y sin Mastantuono

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Buenos Aires, 18 mar (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, incluyó este miércoles a Gianluca Prestianni, al capitán Lionel Messi y algunas novedades en defensa en la convocatoria para el amistoso ante Guatemala del próximo 31 de marzo, programado tras la cancelación de la Finalissima ante España y para el cual no contará con Franco Mastantuono.

Para este encuentro, que se disputará en la Bombonera y marcará el último duelo de la Albiceleste ante su público previo al Mundial, Scaloni citó a la mayoría de sus principales figuras y convocó por primera vez a los defensores Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club, en busca de alternativas pensando en la cita mundialista. EFE

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