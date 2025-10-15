Scaloni dice que partido con Puerto Rico sirvió para ver a convocados por primera vez

Miami (EE.UU.), 14 oct (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este martes que el partido amistoso contra Puerto Rico sirvió para ver a jugadores que fueron convocados por primera vez con la selección.

El encuentro permitió «poder ver a chicos que convocamos por primera vez o que no tienen muchos minutos», indicó el preparador argentino en la rueda de prensa posterior al encuentro en Miami, que Argentina ganó por 0-6.

José López, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y Facundo Cambeses se unieron hoy a la lista de jugadores que Scaloni ha hecho debutar con la absoluta de Argentina desde su llegada al banquillo en 2018.

«Es importante para ellos, no lo van a olvidar», agregó, asegurando que él mismo había debutado con la selección ante Libia, en un partido que podría guardar similitudes, por el aparente desnivel entre ambos conjuntos, con el partido de esta noche.

En el extremo opuesto se encuentra Lionel Messi, capitán de la Albiceleste, y que hoy asistió en dos de los seis goles logrados por su equipos. El delantero disputó hoy los 90 minutos tras ausentarse del encuentro de la semana pasada, también en Miami, frente a Venezuela.

«Ayer le pregunté si estaba para jugar y me dijo que sí. Para nosotros siempre es una alegría», puntualizó Scaloni. EFE

