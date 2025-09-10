Scaloni lamenta la derrota de Argentina y la expulsión de Otamendi: «Me jode»

Guayaquil (Ecuador), 9 sep (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, lamentó la derrota sufrida este martes ante Ecuador (1-0) en la última fecha de las eliminatorias, y sobre todo la expulsión del defensa central Nicolás Otamendi, que en principio no le permitirá jugar el primer partido de la Albiceleste en el Mundial de 2026.

«Me jode por ‘Ota’, porque no podrá estar en el primer partido», dijo en la rueda de prensa posterior al partido Scaloni, para quien sus futbolistas jugaron este partido midiéndose para evitar precisamente una eventual expulsión que les dejase suspendidos para el inicio de la Copa del Mundo.

«Es una lástima. Sabemos el riesgo que tenía este partido con cualquier expulsión. En estos casos juegas con una sensación extraña por si metes la pierna y te expulsan», añadió.

Scaloni evitó opinar sobre la jugada del penalti que permitió al ecuatoriano Enner Valencia anotar el único gol del partido y elogió a la selección de Ecuador, pues valoró que puso en dificultades a la Albiceleste, especialmente en la primera parte del encuentro.

«Por momentos hemos sufrido, sobre todo cuando nos hemos quedado con 10. El partido estaba complicado. Jugamos con el miedo de tener una expulsión, y ahí el partido se desvirtuó y no pudimos concretar ocasiones de gol», dijo Scaloni.

El seleccionador de la Albiceleste consideró que su equipo salió al segundo tiempo con una actitud distinta y que, con la expulsión del ecuatoriano Moisés Caicedo, hasta incluso tuvo ocasiones de empatar el compromiso.

«El segundo tiempo fue nuestro. Creo que pudimos haber hecho algo más», comentó el técnico, al apuntar que «es posiivo que el equipo haya salido diferente en el segundo tiempo, más allá de la expulsión de Caicedo».

«El rival juega, nosotros estamos acostumbrados últimamente a ganar y hay veces que no te toca, porque Ecuador es un buen equipo, como se vio hoy. Nos puso en dificultades», añadió.

Scaloni incidió que «el partido después de la expulsión (de Otamendi) fue otro, pero hasta ese momento estábamos en dificultad».

«Los partidos duran 90 minutos y no sé qué hubiese podido pasar. Ecuador hizo un gran partido y sigo pensando que es una gran selección. Si siguen jugando como hoy, le van a dar muchas alegrías a su gente», remarcó.

El argentino calificó el trabajo de la selección ecuatoriana de «maravilloso» porque «viene mateniendo una buena línea, con una muy buena camada de jugadores». «Sebastián (Beccacece) los está aprovechando. Lo está haciendo muy bien», continuó.

Preguntado por la aparición del jugador del Real Madrid Franco Mastantuono, que lució el dorsal 10 que habitualmente lleva Lionel Messi, Scaloni comentó que en principio lo iba a llevar Tiago Almada pero que prefirió reservar al jugador del Atlético de Madrid, para no arriesgarlo en este partido.

«Franco entró bien, tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe, pero entró en un momento donde Ecuador estaba en un bloque bastante bajo, con pocos espacios, pero tiene mucha personalidad, lo importante es que siempre lo intenta y vaya sumando minutos con este equipo», expresó Scaloni.

«Hay mucho jugador acá que tiene personalidad y posibilidades de demostrar. Los que van dejando la selección son de un nivel increíble y está en nosotros encontrar a otros que estén a esos mismos niveles. Es difícil pero nuestra meta es seguir confiando en todo lo que nos trajo hasta acá», concluyó. EFE

