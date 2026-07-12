The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Scaloni repite el once que formó contra Egipto y Sow entra en Suiza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kansas City (EE.UU.), 11 jul (EFE).- El técnico argentino Lionel Scaloni repite el once y alineará ante Suiza los mismos jugadores que comenzaron frente a Egipto, mientras que Murat Yakin, que como contra Colombia no podrá contar con la estrella del equipo, Johan Manzambi, lesionado, da entrada en la formación titular al sevillista Djibrill Sow.

Las alineaciones oficiales de partido de los cuartos de final que se disputa en el Arrowhead de Kansas City son las siguientes:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tiaglafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Ávarez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder, Djibrill Sow, Dan Ndoye; Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). EFE

og/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR