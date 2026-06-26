Scaloni y Tagliafico envían mucha fuerza y un fuerte abrazo al pueblo venezolano

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Arlington (EE.UU), 26 jun (EFE).- Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, y el defensa Nicolás Tagliafico quisieron comenzar la conferencia de prensa de este viernes previa al partido contra Jordania del Mundial 2026 con un mensaje de apoyo al pueblo venezolano, al que enviaron «un gran abrazo».

«Antes de nada me quiero poner serio y enviar mucha fuerza al pueblo venezolano. No puedo creer lo que se está viendo. Espero que todos los países que puedan dar una mano, la den, que será bienvenida. Un gran abrazo al pueblo venezolano», dijo Scaloni.

Minutos después, Tagliafico comenzó de igual forma su comparecencia. «Quiero enviar condolencias a los afectados por el terremoto que sufrieron y deseo que pase todo cuanto antes», indicó. EFE

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(foto)