Schnabel (BCE) considera que es necesario subir más los tipos de interés en la eurozona

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Fráncfort (Alemania), 25 jun (EFE).- La miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Isabel Schnabel consideró que será necesario subir más los tipos de interés en la zona del euro pese a la fuerte caída del precio del petróleo tras el acuerdo de paz provisional entre EEUU e Irán.

«Desde la perspectiva actual, necesitaremos aumentar los tipos de interés más para que la inflación vuelva a nuestro objetivo del 2 % a medio plazo», dijo Schnabel en una entrevista con el semanario «Die Zeit», publicada este jueves.

«El alcance y el momento de futuras medidas dependerá de cómo evolucione el conflicto, la economía y la inflación», añadió la economista alemana.

Schnabel también destacó que los precios de la energía han caído pero todavía se sitúan en niveles muy superiores a antes de la guerra.

«Miramos en concreto los precios de la energía para entrega los próximos años y estos son elevados», dijo.

La posibilidad de un acuerdo de paz duradero entre EEUU e Irán ha mejorado las perspectivas pero el alto el fuego no es motivo para que la política monetaria baje la guardia, considera Schnabel.

El BCE subió el 11 de junio los tipos de interés a los depósitos de los bancos en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, un nivel que Schnabel consideró que no es restrictivo, es decir que no impide el crecimiento económico.

El economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane, dijo recientemente que la tasa de interés neutral puede ser más alta y estar ahora en el 2,50 %.

De este modo, Lane dejó entrever que el BCE tiene margen para subir más los tipos de interés sin frenar el crecimiento porque el tipo de interés neutral es el que ni impide, ni estimula el crecimiento económico.

El Consejo de Gobierno del BCE decidirá el 23 de julio de nuevo qué hacer con los tipos de interés. EFE

aia/ah