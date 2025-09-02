Schnabel del BCE no ve necesidad de bajar más los tipos de interés

The Swiss voice in the world since 1935

Fráncfort (Alemania), 2 sep (EFE).- La economista alemana Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), no ve en estos momentos necesidad de bajar más los tipos de interés en la zona del euro.

«En la coyuntura actual, no veo razón para ajustar la política monetaria en ninguna dirección», dijo Schnabel en una entrevista con la agencia Reuters, que el BCE publicó este martes en su página web.

«Los tipos de interés están en un buen lugar. Se proyecta que la inflación a medio plazo se sitúe en torno al 2 % y las expectativas de inflación están ancladas. Estamos en pleno empleo y la economía crece según la tendencia», según Schnabel.

Asimismo la economista considera que el BCE sólo debería reaccionar si la inflación se desvía de forma persistente del objetivo del 2 % a medio plazo y «amenaza con desestabilizar las expectativas de inflación.

«Podemos tolerar desviaciones moderadas de la inflación del objetivo en cualquier dirección», añadió.

«Por lo tanto, en ausencia de grandes impactos no veo razón para ajustar la política monetaria», apostilló Schnabel. EFE

