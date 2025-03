Scholz vincula protección del clima con la seguridad y deplora el rumbo de EEUU bajo Trump

3 minutos

Berlín, 26 mar (EFE).- El canciller alemán en funciones, Olaf Scholz, afirmó este miércoles que la lucha contra el cambio climático es hoy día uno de los aspectos más importantes de la política de seguridad y deploró que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya anunciado la retirada del Acuerdo de París, pese al gran volumen de emisiones de su país.

«Algunos dicen que en tiempos como estos la protección del clima es algo secundario, como si fuera un lujo que uno solo se puede permitir en tiempos despreocupados», dijo en un discurso en el foro conocido como el Diálogo sobre el Clima de Petersberg, que acoge cada año Berlín como preparación de las conferencias climáticas COP.

«Pero quienes afirman esto se equivocan. La lucha contra el cambio climático es y seguirá siendo uno de los temas de política de seguridad más importantes que existen», aseveró el canciller, que explicó cómo los incendios y las inundaciones provocan hambre y epidemias que a su vez provocan inestabilidad política, conflictos y desplazamientos forzados.

Por todo ello, un mundo en paz pasa por limitar el cambio climático, según el líder socialdemócrata, que colocó el Acuerdo de París en el centro de estos esfuerzos, como promesa de la comunidad internacional de actuar no solo a corto plazo y aspirar a un futuro seguro para las próximas generaciones.

«Por ello lamento extraordinariamente que EEUU quiera abandonar el tratado. Una cosa está clara: rebatir e ignorar los hechos no hace desaparecer las consecuencias del cambio climático ni la responsabilidad de Estados Unidos como mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero», remachó Scholz.

Esta «súbita frenada en seco» de Washington en la lucha contra el cambio climático sí hará desaparecer, por el contrario, oportunidades económicas, porque el mercado mundial para las tecnologías positivas está creciendo de forma acelerada, argumentó.

Scholz señaló que las inversiones globales en la transición energética superaron en 2024 los 2.000 millones de dólares, el equivalente al comercio global de petróleo, por lo que merece la pena apostar por este negocio.

Por otro lado, señaló que Alemania está por primera vez en camino a cumplir sus objetivos climáticos y hasta 2030 habrá reducido sus emisiones en un 65% con respecto a 1990.

«Para nosotros está claro: There is no turning back! (No hay vuelta atrás, en inglés). No en la generación de energía, no en la movilidad y tampoco en la industria», señaló y reiteró su apoyo a la producción de energías renovables, a la apuesta por la electromovilidad y a la transformación de la industria para ser climáticamente neutral. EFE

cph/cae/cc

(foto)