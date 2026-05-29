Scouts católicos italianos permitirán cualquier orientación sexual e identidad de género

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Roma, 29 may (EFE).- La Asociación de Guías y Scouts Católicos Italianos (Agesci) publicó un documento en el que, después de un debate de varios años, determinan que la orientación sexual y la identidad de género no pueden ser criterios de exclusión para quienes deseen formar parte de estos grupos.

«Agesci ha llegado a la conclusión de que, en el perfil de un líder educador cristiano, la orientación emocional y la identidad de género no pueden constituir criterios de exclusión en el discernimiento que los líderes comunitarios están llamados a ejercer cuando un adulto solicita unirse a la asociación para desempeñar un papel educativo», reza el documento que supone una revolución para estos grupos de «boyscouts».

En un documento publicado en su página web bajo el título «Identidad de género y orientación sexual y afectiva», Agesci recuerda que esta reflexión comenzó con su Consejo General de 2022 cuando recibió el mandato de «iniciar procesos capaces de crear espacios y oportunidades para escuchar a las personas LGBTQ+, líderes, niños y niñas, miembros actuales y antiguos de la asociación».

Y «en consonancia con nuestro estilo Scout», continúa el documento, «este camino comenzó escuchando a las personas que viven el día a día de la asociación (…) y surgieron historias de sufrimiento, silencio y alienación debido a los prejuicios, la falta de herramientas o el lenguaje irrespetuoso».

Así, el punto de inflexión en estos grupos es que «la orientación sexual ya no será uno de los criterios para seleccionar guías» y tampoco a los participantes.

Gabriele Piazzoni, secretario general de Arcigay -asociación LGBTQIA+ italiana-, publicó en una nota el «alivio» porque «se pone fin a una larga historia de aislamiento y discriminación».

«Durante años, las personas LGBTQIA+ han sido excluidas, obligadas a ocultarse y apartadas de un entorno educativo que debería haberlas formado sobre la comunidad y los valores. Por fin, Agesci reconoce que la orientación sexual y la identidad de género no pueden ser barreras para quienes desean educar, apoyar y crecer junto a niñas y niños», indica este colectivo.

El documento sostiene que «el respeto y el reconocimiento de las personas son principios irrenunciables» y que «la orientación afectiva o la identidad de género no deben ser motivos de exclusión» y «estas características no pueden impedir que una persona adulta sea considerada para desempeñar funciones educativas dentro de la asociación».

Agesci sitúa su reflexión dentro del proceso sinodal de la Iglesia y cita diversos documentos y enseñanzas del papa Francisco.

Y además el documento recomienda que los educadores «scout» que «se formen sobre identidad de género y orientación sexual, utilicen un lenguaje respetuoso y eviten prejuicios y estereotipos». EFE

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