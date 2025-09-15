The Swiss voice in the world since 1935

Seúl, Washington y Tokio comienzan ejercicio militar conjunto ante tensiones con Pionyang

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Seúl, 15 sep (EFE).- Corea del Sur, Estados Unidos y Japón iniciaron este lunes el ejercicio militar trilateral Freedom Edge, en medio de tensiones con Pionyang que calificó el ejercicio trilateral como un «temerario alarde de fuerza».

El Freedom Edge se celebra como un ejercicio anual para reforzar la disuasión y la capacidad de respuesta frente a la creciente amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte, dijo el portavoz del Estado Mayor Conjunto (JCS) Yang Seung-kwan este lunes en una conferencia de prensa.

El entrenamiento multidominio, que se prolongará hasta el viernes, es la demostración «más avanzada» de defensa conjunta de las tres naciones hasta la fecha y demuestra el compromiso compartido de lograr y mantener la paz en la región de Asia-Pacífico, explicó el Comando del Indopacífico en su sitio web.

Tiene el objetivo de reforzar la disuasión frente a las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Pionyang, según el JCS.

El comando dijo que se realizarán entrenamientos de defensa antimisiles y aérea, evacuaciones médicas y operaciones de interdicción marítima, con la participación de activos navales, aéreos y de marines.

Es el tercer simulacro tras los realizados en junio y noviembre del año pasado. En Seúl hubo algunas protestas que consideran el ejercicio una intensificación de la «nueva Guerra Fría» en la región.

El entrenamiento comienza un día después de que Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, calificara las maniobras de un «temerario alarde de fuerza» y advirtiera de «consecuencias desfavorables».

El régimen norcoreano ha protestado repetidamente contra estas maniobras conjuntas y acusado a los aliados de formar un bloque militar liderado por Washington.

«Hasta el momento no se han detectado movimientos inusuales de Corea del Norte», dijo Yang.

En paralelo, Seúl y Washington pusieron en marcha el Iron Mace, un ejercicio de mesa en la base de Camp Humphreys centrado en coordinar el uso de las capacidades nucleares estadounidenses con las armas convencionales surcoreanas. EFE

rvb/raa/lab

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR