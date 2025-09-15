Seúl, Washington y Tokio comienzan ejercicio militar conjunto ante tensiones con Pionyang

2 minutos

Seúl, 15 sep (EFE).- Corea del Sur, Estados Unidos y Japón iniciaron este lunes el ejercicio militar trilateral Freedom Edge, en medio de tensiones con Pionyang que calificó el ejercicio trilateral como un «temerario alarde de fuerza».

El Freedom Edge se celebra como un ejercicio anual para reforzar la disuasión y la capacidad de respuesta frente a la creciente amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte, dijo el portavoz del Estado Mayor Conjunto (JCS) Yang Seung-kwan este lunes en una conferencia de prensa.

El entrenamiento multidominio, que se prolongará hasta el viernes, es la demostración «más avanzada» de defensa conjunta de las tres naciones hasta la fecha y demuestra el compromiso compartido de lograr y mantener la paz en la región de Asia-Pacífico, explicó el Comando del Indopacífico en su sitio web.

Tiene el objetivo de reforzar la disuasión frente a las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Pionyang, según el JCS.

El comando dijo que se realizarán entrenamientos de defensa antimisiles y aérea, evacuaciones médicas y operaciones de interdicción marítima, con la participación de activos navales, aéreos y de marines.

Es el tercer simulacro tras los realizados en junio y noviembre del año pasado. En Seúl hubo algunas protestas que consideran el ejercicio una intensificación de la «nueva Guerra Fría» en la región.

El entrenamiento comienza un día después de que Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, calificara las maniobras de un «temerario alarde de fuerza» y advirtiera de «consecuencias desfavorables».

El régimen norcoreano ha protestado repetidamente contra estas maniobras conjuntas y acusado a los aliados de formar un bloque militar liderado por Washington.

«Hasta el momento no se han detectado movimientos inusuales de Corea del Norte», dijo Yang.

En paralelo, Seúl y Washington pusieron en marcha el Iron Mace, un ejercicio de mesa en la base de Camp Humphreys centrado en coordinar el uso de las capacidades nucleares estadounidenses con las armas convencionales surcoreanas. EFE

rvb/raa/lab

(foto) (vídeo)