Seúl alerta de posible empeoramiento de crisis humanitaria por plan israelí de tomar Gaza

Seúl, 11 ago (EFE).- Corea del Sur expresó su «grave preocupación» por el plan de Israel para tomar el control de la ciudad de Gaza, señalando que la medida podría agravar aún más la crisis humanitaria en la Franja y socavar la solución de los dos Estados.

El Ministerio de Exteriores surcoreano también dijo en un comunicado publicado en la víspera que Seúl «ha apoyado de forma constante la solución de dos Estados» y «se opone a toda medida que socave su realización».

«El Gobierno surcoreano insta firmemente a todas las partes implicadas a hacer todos los esfuerzos para proteger a la población civil, incluido un alto el fuego inmediato y la liberación de rehenes, así como a garantizar el acceso humanitario y a cumplir plenamente con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario», dijo la Cancillería.

El Gabinete de Seguridad de Israel dio luz verde el viernes pasado a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino.

La decisión ha suscitado una creciente condena internacional por el riesgo de empeorar la ya grave situación en el territorio, asolado por meses de bombardeos, desplazamientos masivos y falta de suministros básicos.

Otros países y organismos que han criticado el plan son la Comisión Europea, la ONU, Japón, España, Bélgica, Brasil, Reino Unido, Países Bajos, Turquía y Australia.

Alemania suspendió «hasta nuevo aviso» las exportaciones de material militar a Israel que pudiera emplearse en Gaza. EFE

