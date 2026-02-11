Seúl busca entrar en una «fase de confianza» con Pionyang entre críticas de la oposición

2 minutos

Seúl, 11 feb (EFE).- El Gobierno surcoreano dijo este miércoles que busca entrar en una «fase de confianza» con el régimen de Pionyang y avanzar hacia «la coexistencia pacífica», después de recibir críticas por parte de la oposición y de algunos medios locales por tachar de «error» los envíos de drones al Norte.

«El Gobierno busca crear una fase de confianza entre el Sur y el Norte y avanzar hacia la coexistencia pacífica», dijo el Ministerio de Unificación surcoreano en un comunicado, en el que subraya la importancia de «reconocer los errores», en cuanto al envío de drones a Corea del Norte.

El comentario tiene lugar después de que la oposición surcoreana y algunos medios del país criticaran que el ministro de Unificación, Chung Dong-young, haya lamentado los aparentes envíos de drones al Norte durante la Administración de Yoon Suk-yeol, y otros en septiembre y enero de este año, bajo el mandato del actual mandatario, Lee Jae-myung.

El expresidente Yoon fue condenado a mediados de enero a cinco años de prisión, en el primer veredicto de los múltiples juicios en curso por su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, incluido uno por cargos de insurrección en el que podría ser sentenciado a pena de muerte.

La Fiscalía ha defendido que Yoon intentó provocar una reacción militar de Corea del Norte mediante el envío de drones para justificar la ley marcial.

Entre los juicios a los que se enfrenta Yoon, hay un proceso por el supuesto vuelo de drones para provocar a Corea del Norte.

En línea con la postura reconciliatoria de su Administración, el presidente Lee Jae-myung dijo a EFE el pasado diciembre que Seúl «quizás» debería disculparse ante Pionyang por las tensiones generadas por los vuelos de drones realizados durante el mandato de su predecesor. EFE

rvb/pav/llb