Seúl busca que Pekín retire pronto las sanciones a filiales de Hanwha Ocean

Seúl, 22 oct (EFE).- Corea del Sur expresó a China este martes su deseo de lograr una «pronta retirada» de las sanciones impuestas por Pekín a cinco filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean, en medio de sus tensiones comerciales con Washington.

El jefe negociador de comercio de Seúl, Yeo Han-koo, expresó «su preocupación por las medidas contra las filiales de Hanwha Ocean y pidió continuar las consultas para su pronta retirada» durante una videoconferencia con su homólogo chino, Li Chenggang, indicó el Ministerio de Comercio surcoreano en un comunicado.

Pekín sancionó el martes de la semana pasada a cinco filiales estadounidenses de Hanwha Ocean, a las que acusó de cooperar con la investigación de Washington sobre la industria naviera y marítima china, en medio de una escalada comercial entre las dos mayores economías del mundo, que incluye aranceles portuarios recíprocos y advertencias de nuevos gravámenes del 100 %.

Las acciones de Hanwha Ocean cayeron un 5,76 % el día del anuncio, aunque se han recuperado parcialmente en las últimas sesiones ante recientes señales de que Washington y Pekín podrían reanudar pronto sus diálogos comerciales.

Pekín anunció que las entidades y ciudadanos chinos tendrán prohibido realizar transacciones o mantener vínculos con Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC y HS USA Holdings Corp.

Hanwha Ocean confirmó a EFE la semana pasada que está al tanto del anuncio del Gobierno chino y «revisando detalladamente» el impacto comercial de las medidas.

El nuevo episodio en la escalada comercial entre China y Estados Unidos se intensificó tras las recientes restricciones chinas a la exportación de tierras raras y las amenazas de Washington de elevar al 100 % los aranceles a los productos del país asiático.

Yeo y Li, que también abordaron los controles de las tierras raras, acordaron continuar las consultas durante su próxima reunión al margen de la cumbre del APEC, que se celebrará del 31 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad surcoreana de Gyeongju, a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl. EFE

