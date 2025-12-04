Seúl confirma que seis de sus ciudadanos llevan años retenidos en Corea del Norte

La presidencia de Corea del Sur confirmó el jueves que seis de sus ciudadanos llevan años cautivos en Corea del Norte, después de que el mandatario Lee Jae-myung dijera no estar al tanto de su situación durante una rueda de prensa con medios extranjeros.

Cuando se le preguntó el miércoles por los surcoreanos detenidos en el Norte, Lee respondió: «Es la primera vez que oigo hablar de esto».

La oficina del presidente emitió posteriormente un comunicado en el que afirma que seis ciudadanos, entre ellos misioneros cristianos y desertores norcoreanos, permanecen detenidos desde su arresto «entre 2013 y 2016 por cargos de espionaje, entre otros».

Cuatro de ellos han sido identificados por Pyongyang, que los acusa de espionaje, un delito que conlleva penas severas, incluida la muerte.

«En la situación actual, en la que el diálogo y los intercambios intercoreanos han estado suspendidos durante un largo periodo, el sufrimiento de nuestro pueblo causado por la división continúa», afirmó la presidencia.

En la rueda de prensa del miércoles, Lee recurrió a su asesor de seguridad nacional, Wi Sung-lac, para que le ayudara a responder la pregunta.

Wi dijo que existían casos de surcoreanos que no habían podido regresar tras entrar en el Norte y «otros casos desconocidos», pero no pudo confirmar cuándo ocurrieron las detenciones.

La aparente falta de conocimiento de Lee fue noticia en los medios locales. Un titular del diario conservador Chosun Ilbo lo calificó de «desinformado».

