Seúl dejará de publicar su informe sobre DD.HH. en Corea del Norte en giro de su política

2 minutos

Seúl, 19 ago (EFE).- El actual Gobierno de Corea del Sur no hará público el informe de este año sobre la situación de los derechos humanos en el Norte, a diferencia de la Administración previa, según dijo este martes un funcionario del Ministerio de Unificación.

«La política ofensiva sobre los derechos humanos en Corea del Norte, que se ha centrado en la divulgación y la crítica, parece haber tenido poco efecto a la hora de mejorar realmente los derechos del pueblo norcoreano», dijo el funcionario.

El funcionario dijo que la decisión de mantener la edición de 2025 del reporte anual exclusivamente para uso interno se basa en una evaluación gubernamental, confirmaron a EFE desde el ministerio.

El cambio supone un giro radical respecto a los dos últimos años, cuando el previo Gobierno conservador de Yoon Suk-yeol (2022-2025) decidió publicar los reportes en línea.

Bajo la Administración liberal de Moon Jae-in (2017-2022), en cambio, los documentos ya se elaboraban para uso interno, una postura que retomará ahora el presidente Lee Jae-myung.

Por su parte, la ONU realiza informes periódicos públicos sobre la situación de DD.HH. en Corea del Norte.

La medida supone otra gesto de apertura más de la Administración del presidente Lee, quien en los últimos días ha prometido no buscar una unificación por absorción y ha planteado retomar acuerdos militares intercoreanos previos.

Sin embargo, en declaraciones publicadas hoy Kim Jong-un reiteró su postura contraria, al acusar a Seúl y Washington de mostrar su «voluntad de iniciar una guerra» con sus maniobras militares conjuntas estivales, que arrancaron el lunes, y prometió una rápida expansión del arsenal nuclear, durante una visita a un destructor.

En respuesta, el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, señaló en una conferencia de prensa que el Ejecutivo seguirá enviando «mensajes complejos» hacia el Norte, combinando ejercicios defensivos con ofertas de paz. EFE

rvb/mra/lab