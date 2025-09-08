Seúl dice que no conocía la infiltración de Navy Seals en Corea del Norte en 2019

Seúl, 8 sep (EFE).- Corea del Sur dijo este lunes que no tenía conocimiento de la fallida infiltración de fuerzas especiales estadounidenses en Corea del Norte en 2019, tras la revelación que complica las ambiciones de Seúl y Washington de reestablecer contacto con el régimen de Kim Jong-un, que de momento mantiene silencio sobre el asunto.

Un equipo de los Navy Seals trató de infiltrarse al Norte antes de la cumbre entre el mandatario estadounidense Donald Trump, quien se encontraba en su primer mandato, y Kim, celebrada en febrero de 2019 en Hanói, según un informe de The New York Times publicado el viernes.

El objetivo era plantar un dispositivo para interceptar las comunicaciones de Kim, pero la misión fue abortada después de que los soldados estadounidenses, ya en territorio norcoreano, se encontraron con una embarcación pesquera de «dos o tres» tripulantes, que abatieron.

«El Ministerio de Unificación no tiene conocimiento del asunto ni comentarios al respecto. Confirmamos, además, que hasta ahora no ha habido ninguna reacción de Corea del Norte,» dijo el portavoz del ministerio Koo Byoung-sam en una conferencia de prensa.

Cualquier declaración oficial de Pionyang equivaldría a admitir una vulnerabilidad en la defensa fronteriza y en la protección de ciudadanos, por lo que el silencio parece más rentable para el régimen, explicó el profesor Lim Eul-chul, del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad Kyungnam, a la agencia local de noticias Yonhap.

Por otro lado, Trump negó el viernes conocer la operación, pese a que una misión de este riesgo, que potencialmente pone en peligro la seguridad internacional, debe tener aprobación presidencial, según el diario estadounidense.

La revelación perjudica el interés del mandatario estadounidense de reunirse con Kim Jong-un «pronto» y de las medidas de reconciliación intercoreana de la nueva Administración surcoreana de Lee Jae-myung.

Hasta la fecha, Pionyang no ha respondido a los comentarios de la Administración Trump sobre una potencial cumbre con Kim y ha seguido criticando duramente al Sur pese a la suspensión de emisiones propagandísticas hacia el Norte. EFE

