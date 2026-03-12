Seúl dice que protegerá sus intereses ante las investigaciones comerciales de EE. UU.

Seúl, 12 mar (EFE).- Corea del Sur dijo este jueves que protegerá sus intereses comerciales, después de que Estados Unidos anunciara el inicio de investigaciones comerciales contra varias economías para determinar si sus políticas industriales y el exceso de capacidad productiva en el sector manufacturero afectan a la industria estadounidense.

Así lo recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap al citar declaraciones del ministro surcoreano de Comercio, Yeo Han-koo, quien aseguró en una rueda de prensa que Washington había notificado oficialmente a Seúl de la apertura del proceso.

Las investigaciones fueron anunciadas el miércoles por el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, e incluyen a México, China, la Unión Europea, Japón, India, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Tailandia, Bangladés, Singapur, Suiza, Noruega y Camboya.

El ministro surcoreano de Comercio apuntó que la medida «parece tener como objetivo restablecer las medidas comerciales» impuestas por Washington a sus socios antes de que la Corte Suprema estadounidense anulara los llamados «aranceles recíprocos» del presidente Donald Trump.

«El Gobierno mantendrá consultas estrechas con la parte estadounidense para no perjudicar el equilibrio de beneficios asegurado a través del acuerdo arancelario entre Corea del Sur y Estados Unidos y garantizar un trato no menos favorable que el otorgado a otros países importantes durante el curso de la investigación estadounidense», dijo Yeo.

El Gobierno de Seúl prevé pronunciarse sobre la investigación anunciada por EE. UU. antes del 15 de abril, según Yonhap.

Greer explicó en un comunicado que el proceso evaluará si las acciones, políticas o prácticas de los países investigados son irrazonables o discriminatorias y si obstaculizan el comercio de Estados Unidos.

Washington asegura que sectores industriales de muchos países producen más de lo que pueden absorber sus propios mercados, lo que genera excedentes que se exportan a otros países, y sostiene que esta sobreproducción puede desplazar la manufactura nacional o impedir nuevas inversiones en el sector.

La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó hoy el proyecto de ley destinado a gestionar el plan de inversión acordado con EE. UU., después de que Washington amenazara en enero con subir del 15 al 25 % los aranceles a Seúl si no se aceleraba el proceso parlamentario.

La iniciativa establece el marco institucional para gestionar el programa de inversión surcoreana en EE. UU., valorado en 350.000 millones de dólares, 150.000 de los cuales serán utilizados para cooperación en construcción naval.

El consenso se alcanzó el lunes tras meses de desacuerdos. EFE

