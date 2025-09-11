Seúl dice que redada en EE.UU. pone en duda futuras inversiones surcoreanas

Seúl, 11 sep (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, aseguró este jueves que los cientos de trabajadores de su país detenidos en una redada migratoria en una planta de baterías de Hyundai y LG en el estado estadounidense de Georgia serán liberados y repatriados en las próximas horas, pero advirtió que la misma «generará dudas» a otras compañías surcoreanas en futuras inversiones.

«Está previsto que salgan del centro de detención a las 15:00 hora de Seúl (06:00 GMT) de hoy», dijo Lee en una rueda de prensa con motivo de sus primeros 100 días de presidencia, donde también subrayó que se trata de empleados de un proyecto de inversión estratégica para Seúl y Washington.

Según Lee, dichos trabajadores no iban a trabajar a largo plazo en EE.UU., sino que estaban allí para instalar la maquinaria necesaria y regresar a Corea del Sur lo antes posible.

El mandatario calificó de «desconcertante» la operación de las autoridades migratorias estadounidenses contra un emplazamiento considerado clave para la cooperación bilateral en la industria de vehículos eléctricos.

«Las empresas surcoreanas ahora tienen dudas sobre la inversión en EE.UU. debido a la redada migratoria», añadió el mandatario surcoreano.

La redada afectó a centenares de trabajadores surcoreanos implicados en la construcción y operación de la planta de baterías, una de las inversiones más importantes de Hyundai y LG en territorio estadounidense.

La reacción de Lee se produce después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el canciller surcoreano, Cho Hyun, se reunieran este miércoles en Washington para tratar varios temas de peso en la relación bilateral, incluyendo la posibilidad de que se «revitalice la industria manufacturera estadounidense mediante la inversión surcoreana en construcción naval y otros sectores estratégicos».

Según la Cancillería surcoreana, Cho trasladó su profunda preocupación por el hecho de que el proceso de arresto de los trabajadores, que habían llegado a EE.UU. con el fin de transferir tecnología y conocimientos para contribuir al renacimiento de la industria manufacturera estadounidense promovido por la Administración Trump, se hiciera público, causando una gran herida y conmoción a toda la ciudadanía surcoreana.

El ministro enfatizó que, dado que no se trata de criminales, se les debe permitir a los detenidos rápidamente de Estados Unidos sin restricciones físicas como esposas, y que no enfrenten desventajas en futuras visitas al país. EFE

