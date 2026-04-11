Seúl distribuirá 3.503 millones de euros entre sus ciudadanos ante el aumento del petróleo

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Seúl, 11 abr (EFE).- Corea del Sur anunció este sábado que distribuirá 6,1 billones de wones (3.503 millones de euros) en ayudas en efectivo entre unos 32,5 millones de sus ciudadanos para aliviar el impacto del aumento de precios del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Estos fondos de ayuda están «destinados a paliar los altos precios del petróleo» frente al «enorme impacto económico provocado por la guerra en Oriente Medio», afirmó durante la presentación del subsidio el ministro del Interior, Yoon Ho-joong, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

La iniciativa supondrá un desembolso de entre 100.000 y 600.000 wones (entre 57 euros y 345 euros) en función del nivel económico de los beneficiarios, añadió Yonhap, y los fondos comenzarán a desembolsarse a partir del 27 de abril.

Las ayudas, que excluyen al 30 % de la población con mayores ingresos, forman parte de un presupuesto suplementario de 26,2 billones de wones (unos 14.870 millones de euros) aprobado por el Parlamento surcoreano el viernes.

El presupuesto se dirige a amortiguar el impacto en el país asiático del aumento de precios del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al igual que otros países de Asia, Corea del Sur se ha visto fuertemente impactado por el cierre del estrecho de Ormuz. Seúl importa cerca del 70 % de su crudo de Oriente Medio, y más del 95 % de este volumen pasa por esa vía vital. El país asiático elevó recientemente al nivel 3, el segundo más alto, su alerta por crisis de seguridad energética. EFE

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