The Swiss voice in the world since 1935

Seúl eleva a 2.000 los soldados norcoreanos caídos en Rusia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Seúl, 2 sep (EFE).- Corea del Sur estima que unos 2.000 soldados norcoreanos han caído en la guerra de Rusia contra Ucrania, una cifra muy superior a la anterior de 600, según informó este martes el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS).

Durante la reunión a puerta cerrada de la comisión parlamentaria de inteligencia, el NIS señaló que Pionyang ha enviado hasta la fecha unos 15.000 efectivos a Rusia, y que prepara un tercer despliegue de unos 6.000 hombres, incluidos 1.000 de zapadores que ya llegaron al frente, según informaron legisladores de los dos principales partidos citados por la agencia local de noticias Yonhap.

La estimación actualizada de 2.000 muertes representa un fuerte aumento respecto a la cifra previa de 600 reportada en abril pasado por el propio NIS.

El NIS indicó también que el líder norcoreano Kim Jong-un tiene previsto llegar por la tarde a Pekín para asistir al desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se celebrará el miércoles y que también contará con la asistencia de Putin.

El Kremlin afirmó recientemente que estaban considerando sostener una cumbre bilateral entre ambos mandatarios al margen del evento.

El NIS también prevé que Kim presencie el desfile justo a un lado de Xi Jinping y Putin. Asimismo, indicó que existe la posibilidad de que vaya acompañado de su esposa Ri Sol-ju y su influyente hermana Kim Yo-jong.

Agregó que el régimen norcoreano prepara para octubre un gran desfile militar con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores. EFE

rvb/raa/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR