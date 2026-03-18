Seúl eleva el nivel de alerta ante la crisis del suministro de petróleo

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Seúl, 18 mar (EFE).- El Gobierno surcoreano elevó este miércoles el nivel de alerta ante la crisis en el suministro de petróleo debido a la situación en Oriente Medio, con el país como uno de los más dependientes de Asia de los envíos desde el estrecho de Ormuz, amenazado por Irán.

El Ministerio de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur decidió fijar la alerta en el nivel de «precaución», el segundo de cuatro que establece el sistema de gestión de crisis de recursos del país, tras un «análisis exhaustivo de la gravedad de la situación» y su impacto en la economía.

La cartera ministerial justifica la medida por «la creciente probabilidad» de un conflicto prolongado en Oriente Medio, el «vertiginoso» alza de los precios del petróleo a nivel mundial, el «deterioro» de las condiciones de transporte de crudo y la «creciente incertidumbre» en las cadenas de suministro.

Seúl importa un 70 % de su crudo y un 20 % de su gas natural de Oriente Medio.

El país reforzará así las medidas para aumentar la oferta y gestionar la demanda. Por un lado, planea asegurar barriles alternativos que no transiten por el estrecho de Ormuz y, por otro, implementará medidas obligatorias de ahorro energético.

Horas antes de hacer pública esta decisión, el jefe del gabinete, Kang Hoon-sik, anunció que Corea del Sur había obtenido el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de suministrar un total de 24 millones de barriles de crudo, asegurando que Seúl es «la prioridad» de Abu Dabi.

Las autoridades decidieron mantener por el momento el nivel de alerta actual del gas natural en el primer nivel, debido a que, a pesar de que «preocupa el reciente aumento de precios», las reservas de almacenamiento superan los niveles legalmente establecidos.

«Además, se han asegurado suministros alternativos disponibles hasta fin de año, incluso si se suspende por completo la importación de gas catarí, y los suministros de fuera de Oriente Medio también se importan sin problemas», explican en un comunicado.

Ante el riesgo de interrupciones en el suministro, Seúl ha adoptado diversas medidas, como la introducción de un límite temporal al precio del combustible, la extensión de subsidios al diésel y la preparación de medidas de ahorro energético y un presupuesto suplementario para mitigar el impacto económico.

También liberará de forma gradual, durante los próximos tres meses, 22,46 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas, dentro del plan coordinado de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para estabilizar el mercado energético mundial. EFE

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