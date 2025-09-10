The Swiss voice in the world since 1935

Seúl encuentra dificultades para traer de vuelta a surcoreanos detenidos en planta de EEUU

Seúl, 10 sep (EFE).- El Gobierno de Corea del Sur informó este miércoles de que está teniendo dificultades para llevar de vuelta al país según lo previsto a los surcoreanos detenidos en la planta de Hyundai en Georgia, Estados Unidos, debido a «circunstancias» en el país norteamericano.

La salida de los nacionales surcoreanos de ese país hoy mismo, como estaba planeado, «se ha vuelto difícil debido a circunstancias del lado estadounidense», dijo el Ministerio de Exteriores de Seúl en un comunicado, sin ofrecer detalles sobre las mismas.

«Estamos manteniendo consultas con la parte estadounidense para garantizar la salida lo más pronto posible. Avisaremos en cuanto haya más novedades», añadió la Cancillería.

Estas informaciones se conocieron horas después de que Seúl fletara hoy un avión chárter de Korean Air para repatriar a los más de 300 surcoreanos detenidos la semana pasada en el marco de una redada a las citas instalaciones, la planta de baterías conjunta de Hyundai Motor y LG Energy Solution.

Las autoridades estadounidenses, que detuvieron en el marco de la operación a otras 175 personas de diversas nacionalidades, acusaron a los detenidos de carecer de visados laborales adecuados o de utilizar permisos que no les permitían trabajar en la fábrica.

Estaba previsto que el vuelo chárter surcoreano partiera hoy mismo, horario local estadounidense, de vuelta al país asiático.

Seúl ha estado negociando con Washington para garantizar que la salida de sus nacionales se produzca de forma voluntaria y evitar así que la detención tenga repercusiones para ellos si desean volver a entrar en EE.UU. en el futuro.

En el marco de las mismas, el canciller surcoreano, Cho Hyun, tiene previsto reunirse a las 9:30 hora de Washington de este miércoles (13:30 GMT) con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para discutir el tema de los detenidos y la emisión de visados para técnicos surcoreanos en el país norteamericano.

El caso ha generado un descontento general en Corea del Sur, incluso con algunas protestas en Seúl, y ha vuelto a poner sobre la mesa la denuncia constante de las compañías surcoreanas por la falta de visados apropiados para desplazar técnicos a sus plantas en EE. UU. EFE

