Seúl extiende a 24 horas el intercambio de wones y dólares ante la persistente debilidad

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Seúl, 6 jul (EFE).- El mercado de divisas surcoreano comenzó este lunes a permitir el intercambio de wones y dólares durante las 24 horas del día, una flexibilización histórica que llega en un momento de especial tensión por la persistente debilidad de la moneda local, en niveles no vistos desde la crisis financiera global en 2009.

A partir de esta mañana, el cambio de wones y dólares en el mercado de Seúl se podrá realizar entre las 06.00 hora local del lunes (21.00 GMT del domingo) hasta las 06.00 del sábado (21.00 GMT del viernes), detalla el periódico local The Korea Times.

Una vez finalice el horario de verano en Estados Unidos, a principios de noviembre, la negociación tendrá lugar entre las 07.00 hora local del lunes (22.00 GMT del domingo) y las 07.00 hora local del sábado (22.00 GMT del viernes).

Hasta ahora, el intercambio de wones y dólares en el mercado de divisas de Seúl se realizaba entre las 09.00 hora local (00.00 GMT) y las 02.00 (17.00 GMT) en los días laborables.

El intercambio con el resto de monedas se continuará realizando en las horas habituales, entre las 09.00 hora local (00.00 GMT) y las 15.30 hora local (06.30 GMT).

El ajuste llega tras meses de fuerte volatilidad cambiaria y cuando el won se ubica desde mediados de mayo en el entorno de las 1.500 unidades por dólar, un nivel no visto desde 2009.

Según expertos citados por The Korea Times, se espera que la decisión ayude a la larga a estabilizar el mercado de divisas, ya que el cambio podrá absorber en tiempo real los impactos relacionados con la actualidad internacional, y a impulsar la inversión extranjera. EFE

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