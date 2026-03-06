Seúl importará 6 millones de barriles de crudo desde EAU para estabilizar los precios

1 minuto

Seúl, 6 mar (EFE).- El Gobierno surcoreano anunció este viernes la importación de emergencia de seis millones de barriles de crudo desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) para tratar de estabilizar los precios de la energía, en alza por el impacto de la guerra contra Irán en el transporte de mercancías.

«Por instrucción del presidente Lee Jae-myung, hemos realizado consultas sobre las medidas para introducir petróleo crudo y, como resultado, se ha confirmado una introducción de emergencia de más de 6 millones de barriles», dijo en una rueda de prensa el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Según Kang, la medida debería ayudar a estabilizar el mercado de la energía en Corea del Sur, donde el precio de la gasolina se ha elevado un 9 % en los últimos cinco días.

Las autoridades surcoreanas llevan días insistiendo en que tomarán medidas para evitar que el suministro del país se vea afectado por la escalada, que comenzó con una oleada de ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado, y que ha supuesto el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde transcurre gran parte del petróleo que importa Asia.

Seúl ha detallado que cuenta con reservas de crudo suficientes para más de 200 días, y ha prometido que buscará nuevas fuentes de suministro fuera de Oriente Medio. EFE

