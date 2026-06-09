Seúl insiste en la desnuclearización de Corea del Norte tras la cumbre entre Xi y Kim

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Seúl, 9 jun (EFE).- El Gobierno surcoreano insistió este martes en la importancia de lograr la desnuclearización de Corea del Norte tras la cumbre este lunes entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de China, Xi Jinping, sin que los informes oficiales sobre el encuentro mencionen de momento las armas nucleares.

«Nuestro Gobierno seguirá defendiendo el objetivo de desnuclearizar la península coreana sin vacilar», dijo en una rueda de prensa un portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano, Park Il, en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Yonhap.

El portavoz destacó que la desnuclearización es un objetivo constante de la comunidad internacional, y recordó el mensaje de la Casa Blanca tras la cumbre en mayo entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, de que ambos líderes habían confirmado la «meta compartida» de desnuclearizar la península (una formulación que no apareció en la lectura china del encuentro).

La visita del mandatario chino a Corea del Norte, su primer viaje al extranjero en lo que va de año, ha estado marcada por los mensajes de refuerzo de los lazos bilaterales.

No obstante, la cita ha destacado también por la ausencia de referencias a Corea del Sur o la desnuclearización, y apenas una mención en la agencia de noticias china Xinhua a la importancia de mantener vivo el espíritu de «resistencia» a Estados Unidos en el contexto de la Guerra de Corea (1950-53).

Xi planteó ayer a Kim fortalecer los intercambios diplomáticos y militares, y ambos acordaran abrir «un nuevo capítulo» en el desarrollo de las relaciones bilaterales, en un momento marcado por el acercamiento de Pionyang a Moscú y el impulso al programa nuclear norcoreano. EFE

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