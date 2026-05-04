Seúl investiga posible ataque a un buque surcoreano en Ormuz y afirma que no hay víctimas

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(Actualiza con confirmación de la Cancillería, agrega bandera panameña)

Seúl, 4 may (EFE).- El Gobierno surcoreano está verificando informaciones sobre un posible ataque contra un buque operado por una naviera surcoreana este lunes en el estrecho de Ormuz y ha afirmado que no se han reportado víctimas.

Coincidiendo con el inicio de una operación estadounidense para escoltar barcos a través del estrecho, la Cancillería surcoreana dijo que alrededor de las 20.40 hora de Corea (11:40 GMT) se produjo una explosión seguida de un incendio en un buque identificado como HMM Namu, de bandera panameña y operado por la naviera surcoreana HMM.

El ministerio confirmó que en el barco, que se encontraba anclado en aguas próximas a Emiratos Árabes Unidos, dentro del estrecho de Ormuz, viajaban 24 tripulantes, seis surcoreanos y 18 de otras nacionalidades, agregando que no se han reportado víctimas hasta el momento.

Según el diario local The Korea Herald, el Ministerio de Océanos dijo que se está investigando si la causa fue un ataque o una mina a la deriva y que la explosión se produjo «en el lado de babor de la sala de máquinas».

La cartera también detalló que la embarcación se encontraba anclada fuera de los límites del puerto de Umm al-Qaywayn, en Emiratos Árabes Unidos, citando como fuente una embarcación cercana.

El mismo ministerio había informado de que hay 26 buques de bandera surcoreana que no pueden salir del golfo Pérsico por el bloqueo en Ormuz. EFE

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