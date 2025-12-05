Seúl investiga presuntas operaciones secretas del anterior Gobierno contra Pionyang

2 minutos

Seúl, 5 dic (EFE).- Corea del Sur informó este viernes del inicio de una investigación formal sobre las presuntas operaciones secretas de lanzamiento de panfletos propagandísticos hacia Corea del Norte, que supuestamente tuvieron lugar durante el Gobierno anterior de Yoon Suk-yeol y fueron destapadas por el reciente testimonio de un soldado.

«Por orden del ministro de Defensa (Ahn Gyu-back), estamos llevando a cabo una investigación de los hechos dirigida a los actuales y previos comandantes del (Comando) de guerra psicológica» confirmó a EFE la cartera de Defensa surcoreana.

El testimonio del soldado de la división encargada de operaciones propagandísticas contra el Norte, publicado el lunes por un diario local, sostiene que el comando llevó a cabo múltiples misiones de envío de panfletos, utilizando globos, sin informar a unidades superiores entre 2023 y 2024, durante la Administración de Yoon.

De confirmarse, sería una contradicción a la versión del Gobierno anterior, que aseguró que los panfletos lanzados en ese periodo procedían de grupos de activistas. También implicaría que Seúl habría provocado primero, antes de que Pionyang respondiera con globos cargados de desechos.

El actual presidente surcoreano, Lee Jae-myung, compartió el testimonio del soldado en X, esta semana, afirmando que el país estuvo «al borde de una guerra» debido a este tipo de medidas encubiertas que buscaban justificar la imposición de la ley marcial, aplicada de manera fallida en diciembre del año pasado y que derivó en la destitución y arresto de Yoon.

El mandatario dijo el miércoles, durante una rueda de prensa, que Seúl «quizás» debería ofrecer una disculpa oficial a Pionyang por las tensiones generadas por el presunto envío de panfletos de Administración anterior, aunque no lo ha propuesto por preocupación de desatar confrontaciones ideológicas.

La investigación también se cruza con otro frente judicial. Los fiscales imputaron a Yoon el pasado noviembre por presuntamente autorizar el envío de aviones no tripulados para lanzar propaganda sobre Pionyang, buscando una respuesta del régimen norcoreano con la que justificar su fallido intento de imponer el estado de excepción en Corea del Sur hace un año.

La acusación de la fiscalía coincide con la denuncia formal presentada por Corea del Norte ante la ONU el pasado febrero. EFE

rvb/daa/rrt