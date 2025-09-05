Seúl lamenta redada en planta de Hyundai en EE.UU. con decenas de surcoreanos detenidos

Seúl, 5 sep (EFE).- El Gobierno surcoreano expresó este viernes su pesar por la redada en el sitio de construcción de la planta de baterías conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution en Georgia, EE.UU., en un operativo de control de inmigración por presuntas prácticas laborales ilegales y que dejó entre los detenidos a decenas trabajadores surcoreanos.

El operativo, realizado el jueves, concluyó con unos 450 detenidos, entre ellos más de 30 empleados surcoreanos desplazados temporalmente desde Seúl que fueron arrestados por realizar labores consideradas incompatibles con su estatus migratorio, según un funcionario consular en la zona citado por la agencia local de noticias Yonhap.

«En el proceso de aplicación de la ley en Estados Unidos, no deben ser injustamente afectados ni las actividades económicas de nuestras empresas de inversión ni los derechos de nuestros ciudadanos» dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lee Jae-woong, en una conferencia de prensa.

«Transmitimos nuestra preocupación y pesar a través de la Embajada de Estados Unidos ante Seúl hoy», agregó.

Lee explicó que se ha enviado personal consular al lugar de los hechos, se ha formado un equipo de respuesta y Seúl transmitió su preocupación a la Embajada de EE.UU. en Corea.

El sitio de construcción de la planta de baterías donde se produjo la redada forma parte del complejo Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), inaugurado en marzo y destinado a producir vehículos eléctricos y sus componentes.

En el operativo participaron agentes de varias agencias federales como el FBI, la DEA y los Alguaciles de los EE.UU., confirmó Steven Schrank, encargado de la Oficina de Investigaciones de Inmigración (HIS), en una conferencia de prensa.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a trabajadores con chalecos de seguridad alineados mientras recibían ordenes de un agente para que suspendieran las operaciones.

En declaraciones a EFE, el portavoz de Hyundai, Michael Stewart, dijo que la compañía tenía conocimiento de «una acción policial en curso en la obra de construcción» de la empresa conjunta de baterías LG Energy Solution y Hyundai.

«Estamos cooperando con las autoridades y nos comprometemos a cumplir con todas las normas laborales y de inmigración», añadió. EFE

