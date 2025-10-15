Seúl manda a altos cargos a Washington ante «gran avance» en el diálogo comercial

3 minutos

Seúl, 15 oct (EFE).- Varios altos cargos surcoreanos estarán en Washington esta semana para mantener diálogos de alto nivel relacionados con las negociaciones comerciales con EE.UU., un día después de que Seúl declarara «un gran avance» para lograr la firma del pacto estancado para reducir los aranceles sobre el país asiático.

El ministro de Finanzas de Corea del Sur, Koo Yun-cheol, partió este miércoles a la capital estadounidense con la intención de sostener contactos bilaterales con su homólogo estadounidense, Scott Bessent.

Koo indicó, antes de partir, en el Aeropuerto Internacional de Incheon, que espera reunirse «en varias ocasiones» con el secretario del Tesoro estadounidense, al margen de los encuentros multilaterales del G-20, el FMI y el Banco Mundial, el miércoles y jueves (hora de Washington), según fue citado por la agencia local de noticias Yonhap.

El ministro dijo que quiere «explicar bien» la situación de Corea del Sur en cuanto a las negociaciones arancelarias que siguen sin resolverse.

En julio, los aliados llegaron a un pacto preliminar en el que Seúl se comprometió a realizar una inversión de 350.000 millones de dólares, entre otros compromisos, a cambio de que Washington redujera los aranceles, del 25 al 15 %, a las importaciones procedentes del país asiático.

Las naciones no han podido acordar cómo financiar la inversión multimillonaria ni la forma de compartir los beneficios. Seúl defiende que la mayor parte del monto se debe cubrir mediante préstamos y garantías de crédito, mientras que Estados Unidos ha insistido en que se realice a través de inversión directa.

Sin embargo, a principios de la semana, el canciller Cho Hyun y el ministro Koo señalaron que Washington ha mostrado apertura ante la revisión del pacto propuesto por Seúl durante sus respectivas audiencias parlamentarias. Koo incluso dijo que había «un gran progreso», considerando que Washington no demandará el pago total en efectivo.

Otra señal del avance en las negociaciones es la visita de varios altos cargos, aparte de Koo, a la capital estadounidense.

El ministro de Industria y Comercio, Kim Jung-kwan, y el jefe de gabinete presidencial para políticas, Kim Yong-beom, partirán este jueves para consultas relacionadas con las negociaciones arancelarias.

Ambos tienen previsto reunirse, por separado, con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick.

El jefe negociador comercial, Yeo Han-koo, ya se encuentra en Washington realizando los preparativos para tales consultas, según dijo el Ministerio de Comercio a EFE, sin dar más detalles. EFE

rvb/pav/ah