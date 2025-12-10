Seúl ordena investigación en medio de acusaciones de vínculos políticos de la ‘Secta Moon’

2 minutos

Seúl, 10 dic (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ordenó este miércoles una investigación sobre potenciales ilegalidades entre un grupo religioso y políticos, en medio del juicio contra la líder de la Iglesia de la Unificación, Han Hak-ja, en el que han surgido sospechas de que el grupo sobornó a miembros de los dos principales partidos.

«El presidente ha ordenado que se investiguen de manera estricta las sospechas de vínculos ilegales entre un grupo religioso específico y políticos, sin excepción, independientemente de que pertenezcan al partido gobernante o a la oposición, o de su rango o posición», informó este miércoles la oficina presidencial, sin precisar qué agrupación.

No obstante, sus declaraciones se producen ante las expectativas de que Yun Yeong-ho, el exjefe de la sede global de la conocida como ‘Secta Moon’, revele nombres de legisladores del gobernante Partido Democrático (PD) que supuestamente recibieron dinero entre 2018 y 2020.

Yun no hizo mención a ello en la audiencia de este miércoles, según la agencia local de noticias Yonhap.

Han, de 82 años, fue arrestada en septiembre acusada de sobornos y otros delitos vinculados con la ex primera dama Kim Keon-hee, y el partido del mandatario destituido Yoon Suk-yeol. Junto con Yun, se le acusa de financiar la compra de un collar de lujo y bolsos de Chanel que fueron entregados a Kim, entre otros cargos.

Tras la orden del presidente, la Policía informó de la formación de un equipo de investigación especial para investigar las sospechas de apoyo de la Iglesia de la Unificación al PD, según Yonhap.

La Iglesia de la Unificación, famosa por sus bodas masivas y su red global de negocios, ha estado bajo un creciente escrutinio en Japón y Corea del Sur por supuesta injerencia política y prácticas financieras abusivas.

Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la rama local de la ‘Secta Moon’, bajo escrutinio por parte de las autoridades niponas a raíz del asesinato en julio de 2022 del ex primer ministro Shinzo Abe a manos de una víctima del credo, aunque la organización ha recurrido la decisión.

El asesinato dio lugar a la denuncia pública de numerosas víctimas del culto, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para hacer donaciones a la organización. EFE

