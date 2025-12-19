Seúl pide a México «atención especial» para preservar inversiones ante nuevos aranceles

Seúl, 19 dic (EFE).- Corea del Sur pidió este viernes a México «atención especial» para que los nuevos gravámenes mexicanos no perjudiquen las futuras inversiones de las empresas surcoreanas en el país, a menos de dos semanas de que entren en vigor aranceles de entre el 5 % y el 50 % sobre productos procedentes de países con los q

ue México no tiene tratado de libre comercio (TLC).

El viceministro de Comercio, Park Jung-sung, «solicitó una atención especial por parte del Gobierno de México para que estas medidas (arancelarias) no tengan impacto en futuras inversiones de las empresas surcoreanas en México ni en el comercio bilateral,» según un comunicado sobre la reunión entre Park y el embajador mexicano ante Corea del Sur, Carlos Peñafiel Soto.

Park reconoció que la enmienda aprobada por el Senado mexicano incorporó parcialmente planteamientos de Corea del Sur, pero indicó que existen aspectos que requieren ajustes adicionales, instando a que se adopten medidas para minimizar el impacto sobre las empresas surcoreanas «durante el proceso de aplicación» de los gravámenes, en la reunión celebrada en la Embajada mexicana en Seúl.

Park subrayó además que, para garantizar un entorno estable de comercio e inversión y fortalecer la cooperación en industrias avanzadas entre ambos países, deberían reanudarse lo antes posible las negociaciones para un TLC entre Corea del Sur y México.

En la reunión, Park también abordó la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el próximo año, y enfatizó que el acuerdo debe seguir funcionando como marco de libre comercio en América del Norte.

EFE preguntó la Embajada mexicana en Seúl sobre la reunión pero no logró una respuesta inmediata.

Varios analistas consideran que el nuevo plan arancelario mexicano responde a presiones de Washington en el marco de la revisión del T-MEC, en medio de sus disputas comerciales con Pekín.

Según México, las medidas arancelarias, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, se aplicarán con el objetivo de proteger sectores considerados estratégicos, negando que sean una respuesta a presiones externas o estén dirigidas contra China, con quien tampoco tiene un TLC, u otro país en particular.

La última reunión entre Seúl y México se produce una semana después de que Corea del Sur dijera que el impacto de los nuevos aranceles sería «limitado», al destacar reducciones frente al plan original y el mantenimiento de programas de reducción o exención arancelaria para bienes intermedios, con ajustes favorables en sectores como autopartes, acero y electrodomésticos.

México es el principal socio comercial de Corea del Sur en América Latina. Empresas como Hyundai y Kia, en automoción, y Samsung y LG, en electrodomésticos, mantienen una fuerte presencia en el país y aprovechan los beneficios del T-MEC para exportar sin aranceles a Estados Unidos y Canadá. EFE

