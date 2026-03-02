Seúl pide a sus ciudadanos en países de Oriente Medio que se desplacen a zonas seguras

Seúl, 2 mar (EFE).- Corea del Sur llamó este lunes a sus ciudadanos residentes en siete países de Oriente Medio a que se desplacen a zonas más seguras y cancelen sus planes de viajar a esas zonas, por la crisis tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

«Solicitamos a nuestros ciudadanos que planean visitar las áreas afectadas que cancelen o pospongan sus visitas, y pedimos a nuestros ciudadanos que actualmente se encuentran en las áreas afectadas que se trasladen a una zona más segura», indicó el Ministerio de Exteriores surcoreano en un aviso especial.

La lista de países afectados incluye Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán, Bahréin, Jordania, Kuwait y Arabia Saudí. Seúl ya había urgido a sus ciudadanos a abandonar Irán donde, según un funcionario de Exteriores citado por el diario local The Korea Herald, residían unos sesenta surcoreanos.

En un comunicado aparte, la cartera afirmó estar siguiendo «con gran preocupación» la situación en Oriente Medio y trabajar para asegurar el bienestar de sus ciudadanos en la región.

Irán sigue recibiendo bombardeos de Israel desde que el sábado Estados Unidos y e Israel coordinaron un ataque conjunto en el que fue asesinado el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y varios altos cargos del Gobierno, además de causar más de 200 muertes.

Por su parte, la república islámica también ha atacado Israel, así como países que albergan bases militares de EE.UU. en Oriente Medio o mantienen estrechos vínculos comerciales, como es el caso de Kuwait. EFE

