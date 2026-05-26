Seúl planea desplegar su primer submarino de propulsión nuclear en la década de 2030

3 minutos

Seúl, 26 may (EFE).- Las autoridades de Corea del Sur informaron este martes de que planean desarrollar submarinos de propulsión nuclear de fabricación nacional y desplegar el primero de ellos a mediados de la década de 2030, en medio de las tensiones intercoreanas y el prolongado rechazo al diálogo de Pionyang.

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, anunció el proyecto, denominado ‘Jang Boko N’, durante una reunión de estrategia defensiva encabezada por el presidente del país, Lee Jae-myung, en una base naval en Changwon, a unos 300 kilómetros al sur de Seúl.

Desde allí detalló que su objetivo es desplegar un primer submarino de propulsión nuclear a mediados de la década de 2030 e «impulsar su desarrollo para que entre en servicio operativo en la segunda mitad de la década o más tarde».

«Desempeñarán un papel clave en la respuesta a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, gracias a su capacidad de rastrear a las fuerzas submarinas norcoreanas con mayor sigilo y rapidez», aseguró durante su intervención.

También precisó que, como están equipados con «armamento convencional y no guardan relación con submarinos nucleares estratégicos equipados con armas nucleares», respetan «estrictamente el régimen internacional de no proliferación nuclear».

A su vez, el titular de la cartera ministerial comunicó que los submarinos utilizarán uranio de bajo enriquecimiento, de hasta un 20 %, como combustible nuclear para los reactores.

Según defendió Ahn, se trata de un «activo estratégico nacional que salvaguardará firmemente la paz y la seguridad marítima» de Corea del Sur, alegando que «es el elemento disuasorio más poderoso que protege» al país «en las profundidades del Océano».

Horas antes, Lee pidió intensificar los esfuerzos para adquirir submarinos de propulsión nuclear, destacando la necesidad de reforzar las capacidades de autodefensa del país frente a los lanzamientos de misiles del país vecino, con el que sigue técnicamente en guerra.

El anuncio de las autoridades surcoreanas tiene lugar después de que en octubre de 2025 el presidente estadounidense, Donald Trump, diera ‘luz verde’ a su petición de tener submarinos de propulsión nuclear.

Hasta ahora, el principal obstáculo para Seúl residía en las restricciones legales y tecnológicas derivadas principalmente de su pacto sobre energía atómica con Estados Unidos, conocido como Acuerdo 123, que prohíbe al país asiático enriquecer uranio o reprocesar combustible nuclear gastado para fines que no sean pacíficos y civiles.

Dado que los submarinos de propulsión nuclear requieren uranio altamente enriquecido o combustible nuclear especializado regulado por este acuerdo, Corea del Sur no podía proceder sin la aprobación explícita de Washington o una enmienda sustancial al tratado. EFE

cor-pagb/daa/jgb