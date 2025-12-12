Seúl prevé un impacto «limitado» de nuevos aranceles de México por reducciones acordadas

3 minutos

Seúl, 12 dic (EFE).- Corea del Sur dijo este viernes que el impacto de los nuevos aranceles aprobados por México será «limitado», al destacar que el país norteamericano introdujo disminuciones respecto al plan original y que mantendrá programas de reducción de gravámenes para bienes intermedios ampliamente utilizados por las industrias automotriz y de electrodomésticos del país asiático.

«Se prevé que el impacto sobre nuestras exportaciones sea limitado. En particular, dado que México mantendrá programas de reducción arancelaria para bienes intermedios», dijo el Ministerio de Comercio surcoreano, en un comunicado emitido tras una reunión entre el Gobierno y el sector privado en Seúl.

El encuentro, convocado de urgencia para evaluar las medidas aprobadas el miércoles (hora local) por el Senado mexicano, contó con representantes de Hyundai Motor, Samsung Electronics, LG Electronics, asociaciones industriales y organismos comerciales.

La cartera sostuvo que México incorporó «parte de las opiniones» transmitidas por Seúl durante los últimos meses en sus contactos diplomáticos y sectoriales.

El ministerio surcoreano destacó la reducción de algunas tasas respecto a la propuesta original de septiembre: se recortó en 38 el número de fracciones arancelarias de partes automotrices, cuyos aranceles previstos también fueron rebajados del 35 al 25 %.

Asimismo, las losas de acero (slabs) quedaron excluidas de los aumentos; y se ajustaron a la baja los incrementos para electrodomésticos, como lavadoras (de 35 a 25-30 %), refrigeradores (de 35 a 25 %) y hornos de microondas (de 35 a 30 %).

Seúl añadió que las empresas surcoreanas implantadas en México, sobre todo en automoción y electrónica, seguirán importando bienes intermedios a través de esquemas mexicanos de reducción arancelaria, que permiten aplicar tarifas bajas o exenciones a bienes necesarios para la producción destinada a la exportación.

Aun así, el Gobierno aseguró que continuará trabajando con la industria para “minimizar” cualquier efecto derivado de los nuevos aranceles.

México es el mayor socio comercial latinoamericano de Corea del Sur y las empresas surcoreanas están presentes en el país latinoamericano principalmente en la industria automotriz, con Hyundai y Kia; y en el sector de los electrodomésticos, con Samsung y LG, grandes conglomerados que aprovechan los beneficios de exportación libre de aranceles derivados del tratado de libre comercio entre México, Canadá y EE.UU., conocido como T-MEC.

La reforma mexicana, que entraría en vigor el 1 de enero de 2026, impondrá gravámenes de entre 5 % y 50 % a más de 1.400 productos procedentes de países con los que no tiene tratado de libre comercio, en un intento de proteger sectores considerados estratégicos.

La reacción de Seúl contrasta con la de China, que el jueves urgió públicamente a México corregir «lo antes posible» los nuevos gravámenes.

Varios analistas consideran que la medida mexicana responde a presiones de Washington en el marco de la revisión del T-MEC, prevista para el próximo año, en medio de sus disputas comerciales con Pekín

México insiste en que el proyecto tiene el objetivo de proteger la industria nacional y no responde a presiones del exterior, afirmando que las medidas arancelarias no van dirigidas contra China ni otra nación en particular. EFE

rvb/pav/rrt