Seúl propone a Pionyang el primer diálogo bajo el Gobierno de Lee para evitar choques

Seúl, 17 nov (EFE).- Corea del Sur propuso este lunes celebrar una reunión militar con Corea del Norte para evitar enfrentamientos fronterizos accidentales, en lo que supone la primera solicitud oficial de diálogo del Gobierno del presidente Lee Jae-myung, que tomó posesión en junio.

«Proponemos oficialmente celebrar una reunión entre las autoridades militares del Norte y del Sur para discutir el establecimiento de una línea base clara de la LDM (Línea de Demarcación Militar), con el fin de prevenir enfrentamientos accidentales y reducir las tensiones militares», señaló el director general de asuntos políticos del Ministerio de Defensa surcoreano, Kim Hong-chul, en un comunicado.

La propuesta llega en medio de un aumento de la tensión en la Zona Desmilitarizada, donde soldados norcoreanos han cruzado repetidamente la LDM mientras realizaban labores, como instalaciones de cercas y minas, explicó Kim.

El Ministerio de Defensa dijo a la prensa, posteriormente, que las incursiones del Ejército norcoreano a través de la LDM han superado una decena este año, frente a «menos de diez» el año pasado.

El caso conocido más reciente se produjo el 19 de octubre, cuando más de 20 soldados norcoreanos cruzaron la LDM cerca de la ciudad surcoreana de Paju, en el noroeste del país, lo que provocó que el Ejército del Sur realizara disparos de advertencia.

Kim afirmó que el Ejército ha respondido con avisos por altavoz y disparos de advertencia para forzar la retirada de los soldados del Norte, y alertó de que la situación podría derivar en un choque militar «entre ambos lados».

Corea del Sur considera necesario acordar una línea base clara, dado que muchos marcadores originales de la LDM, instalados en 1953 han desaparecido con el tiempo, generando divergencias sobre la delimitación precisa en algunos sectores, según dijo a la prensa un funcionario del Ministerio de Defensa.

Kim propuso discutir estos criterios a través de una reunión militar intercoreana en la aldea de la tregua de Panmunjom, localizada en la DMZ que divide a las dos Coreas.

Aunque el funcionario surcoreano dijo esperar una «respuesta positiva y rápida» de Pionyang, Corea del Norte ha ignorado hasta ahora las reiteradas invitaciones al diálogo del presidente Lee, al tiempo que ha criticado duramente a su Administración y ha rechazado cualquier contacto.

Los últimos diálogos intercoreanos a nivel de generales se celebraron en 2018.

Pese a la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Corea del Sur el mes pasado, Pionyang evitó mantener una cumbre con EE.UU., mientras insiste en que no dialogará si la desnuclearización continúa sobre la mesa de negociación. EFE

