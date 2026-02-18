Seúl quiere restaurar un pacto de exclusión aérea con Pionyang tras incidente con drones

Seúl, 18 feb (EFE).- Corea del Sur dijo este miércoles que quiere restablecer una zona de exclusión aérea en la frontera con el Norte para rebajar tensiones, después de que Pionyang acusara a Seúl de haber enviado drones a su espacio aéreo en septiembre del año pasado y nuevamente el pasado 4 de enero.

El ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, responsable de los asuntos intercoreanos, reveló el plan en una rueda de prensa tras expresar su pesar por el mencionado incidente, que Pionyang denunció como una violación de su soberanía antes de prometer una «dura respuesta» si se producen nuevas incursiones similares.

Chung añadió que el objetivo no es solamente restablecer la zona de exclusión aérea, sino un pacto militar que Seúl y Pionyang alcanzaron en septiembre de 2018 en un momento de distensión -en el marco del que se designó dicha área de exclusión-, y que ambos abandonaron en años recientes entre renovada tensión.

El ministro aseguró que la medida tiene como objetivo prevenir cualquier enfrentamiento militar imprevisto y fomentar la confianza entre ambos ejércitos que fomente un acercamiento.

El Gobierno del liberal Lee Jae-myung, que llegó a la presidencia surcoreana en junio de 2025, ha adoptado una postura más conciliadora hacia Corea del Norte que la de su predecesor, el conservador Yoon Suk-yeol, destituido tras su fallido intento de instaurar la ley marcial en el país asiático.

Entre las acusaciones que se han presentado contra Yoon figura la de ordenar operaciones precisamente con drones en el territorio vecino para provocar un conflicto que justificara sus acciones. Corea del Norte acusó recientemente a Seúl de violar su soberanía al enviar drones a su espacio aéreo, y las autoridades surcoreanas están investigando ahora tanto a civiles como a soldados en activo, y a un empleado de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIS). EFE

