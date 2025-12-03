Seúl recuerda la fallida ley marcial con tributos al pueblo y la defensa de la democracia

Ruy A. Valdés

Seúl, 3 dic (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, elogió este miércoles el valor de los habitantes del país asiático al oponerse a la ley marcial hace un año, al tiempo que señaló que queda pendiente el castigo de los responsables, mientras su encarcelado antecesor sigue defendiendo el decreto.

La resistencia pacífica de la población al intento de declarar la ley marcial merecería incluso una nominación al Premio Nobel de la Paz, afirmó Lee, al tildar el encauzamiento de la crisis por la vía constitucional de un «acontecimiento trascendental».

En el primer aniversario del intento del entonces presidente, Yoon Suk-yeol, de imponer la ley marcial, Lee anunció que cada 3 de diciembre será celebrado como el ‘Día de la Soberanía Popular’ para conmemorar la defensa de las instituciones democráticas por parte de la ciudadanía.

Queda pendiente el juicio de los responsables, recordó Lee, que afirmó que un «castigo estricto» es «solo el comienzo» para el país asiático.

Aperturas, rechazos y disculpas

El mandatario sorprendió al reconocer que Seúl «quizás» debería disculparse con Pionyang por las acciones de la Administración de Yoon, al ser preguntado por EFE durante una conferencia con la prensa extranjera, aunque añadió que una disculpa formal podría acarrearle problemas políticos.

El expresidente ha sido acusado de orquestar operaciones secretas de envíos de folletos propagandísticos a Corea del Norte encamina a provocar una reacción militar norcoreana para justificar la ley marcial.

Detenido desde julio, Yoon, que afronta cargos por insurrección y abuso de poder que podrían costarle la pena de muerte, se defendió en una entrevista publicada este miércoles en el diario japonés Yomiuri.

El exmandatario insistió en que su proclamación fue «una declaración de emergencia nacional» y negó haber intentado paralizar a la Asamblea Nacional para bloquear la revocación del decreto.

Quien sí se disculpó, en un aniversario marcado de gestos políticos, fue un grupo de 25 legisladores del opositor Partido del Poder Popular (PPP), la formación conservadora a la que pertenecía Yoon.

Calificaron públicamente el decreto de ley marcial como «un acto inconstitucional y antidemocrático», según informó la agencia local de noticias surcoreana Yonhap, antes de prometer cortar cualquier vínculo político con Yoon y abogar por una profunda renovación interna del partido.

Actos para recordar la «Revolución de la Luz».

Lee, del liberal Partido Democrático (DP), tenía previsto participar en un acto cívico organizado en las inmediaciones del Parlamento, una intervención inusual para un presidente en funciones para agradecer a la ciudadanía lo que su Gobierno llama la «Revolución de la Luz».

En paralelo, la Asamblea Nacional celebra el ‘Dark Tour’ (Recorrido Oscuro), una visita guiada con la participación del presidente parlamentario, Woo Won-shik, quien validó la votación a favor del levantamiento del estado de excepción.

El evento incluye un recorrido por los escenarios clave en la noche en que se decretó la ley marcial, que apenas duró seis horas, incluidos los muros que legisladores escalaron para entrar al Parlamento, las zonas donde aterrizaron helicópteros militares y los puntos donde legisladores y ciudadanos protestaron contra las fuerzas desplegadas. EFE

