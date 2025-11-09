Seúl ve ‘inevitable’ ajustar ejercicios con EE.UU. para facilitar una cumbre Trump-Kim

2 minutos

Seúl, 9 nov (EFE).- El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, afirmó que será «inevitable» ajustar los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos si se busca celebrar una cumbre entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, el próximo año, en medio de las recientes condenas de Pionyang a las acciones «hostiles» de Washington y Seúl.

«Para que se celebre una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos en la primera mitad del próximo año, será inevitable ajustar los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos», dijo Chung el sábado, tras una conferencia en un evento para jóvenes en Seúl, según fue citado por la agencia local de noticias Yonhap.

El ministro señaló que el periodo en torno a la visita de Trump a Pekín prevista para abril será un «momento decisivo» y llamó a trabajar activamente de aquí a marzo para facilitar el encuentro.

Las declaraciones se produjeron poco después de que el ministro de Defensa norcoreano, No Kwang-chol, condenara los recientes ejercicios aéreos entre Seúl y Washington y la visita del portaaviones USS George Washington a Corea del Sur, acusando a ambos aliados de elevar tensiones y prometiendo que Pionyang tomará «acciones más ofensivas».

El contexto de tensión incluye el lanzamiento el viernes de un misil balístico de corto alcance por parte de Corea del Norte y las sanciones impuestas esta semana por EE.UU. a personas y empresas acusados de financiar los programas armamentísticos de Pionyang.

Según el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano, Corea del Norte habría considerado reunirse con Trump durante su reciente visita a Corea del Sur a finales de octubre, en el marco de los eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, aunque el encuentro no llegó a concretarse, pese a las constantes invitaciones del mandatario estadounidense.

El NIS señaló, asimismo, que no descarta que el encuentro entre Kim y Trump llegue a producirse después de unos ejercicios militares clave entre Corea del Sur y EE.UU. previstos para marzo de 2026. EFE

rvb/sbb