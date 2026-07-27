Seúl vigila cooperación entre Moscú y Pionyang ante posible despliegue de 30.000 soldados

Compartir

2 minutos

Tokio, 27 jul (EFE).- El Gobierno surcoreano vigila de cerca la cooperación militar entre Moscú y Pionyang, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, avisara de la posibilidad de que Corea del Norte envíe otros 30.000 soldados para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

«El Gobierno sigue de cerca los acontecimientos relacionados con la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia», dijo el Ministerio de Exteriores surcoreano en un breve comunicado recogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Según Yonhap, de momento no hay señales de que se hayan producido despliegues adicionales de tropas norcoreanas.

El sábado, Zelenski escribió en un mensaje en redes sociales que Moscú busca contar con 30.000 militares procedentes de Corea del Norte, tras sufrir en menos de siete meses de guerra en Ucrania este año casi 225.000 bajas entre sus militares, 131.000 por muerte y casi 93.000 por heridas.

En su mensaje, el Gobierno surcoreano insistió en que la cooperación militar entre Pionyang y Moscú viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y «debe detenerse inmediatamente».

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, aseguró por su parte que la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, como el despliegue de tropas o la adquisición rusa de armas y municiones norcoreanas, «no solo provoca un mayor deterioro de la situación en Ucrania, sino que también es motivo de grave preocupación desde la perspectiva de su impacto en la seguridad de la región».

«Por nuestra parte, continuaremos recopilando y analizando la información pertinente, incluidos los últimos acontecimientos», aseguró Kihara en su rueda de prensa diaria.

Según la inteligencia surcoreana, Pionyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió a mediados de mes en el Kremlin a la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, por segunda vez en menos de un año.

La ministra aseguró que su país apoyará a Rusia «no solo ahora, sino en adelante», alimentando la especulación sobre un posible refuerzo de los lazos militares. EFE

jdg/daa/mb