Seúl y la OTAN inician negociaciones para un acuerdo básico de adquisiciones de defensa

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Ankara/Seúl, 8 jul (EFE).- Seúl y la OTAN iniciaron negociaciones para firmar un acuerdo básico de adquisiciones con el fin de crear las bases institucionales para que las firmas surcoreanas puedan intensificar su participación en el mayor mercado de defensa del mundo.

El comienzo de las negociaciones fue anunciado este martes por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, tras su reunión en Ankara con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al margen de la cumbre de la organización, en la que Corea del Sur participa como nación invitada.

El asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, por su parte, explicó el mismo día en una rueda de prensa que el acuerdo establecerá los aspectos legales y administrativos de la cooperación logística y de defensa, así como de los contratos de compra entre la alianza y el país asiático, mientras calificó a la OTAN como el mayor mercado de defensa del mundo.

Wi dijo que el pacto facilitaría la participación de las empresas surcoreanas en el mercado de adquisiciones conjuntas de la OTAN que, según el asesor presidencial, está valorado en unos 15 billones de wones (unos 9.898 millones de dólares) anuales.

También indicó que no se ha fijado una fecha límite para establecer el pacto, aunque Seúl busca concluir las conversaciones «lo antes posible».

El asesor añadió que el interés por la industria militar surcoreana ha aumentado entre los miembros de la alianza ante el incremento del gasto en defensa y el rearme europeo.

Por otro lado, el presidente Lee propuso durante el Foro de la Industria de Defensa celebrado la víspera elevar la cooperación a una ‘Asociación de la Industria de Defensa Corea del Sur-OTAN 2.0’, que vaya más allá de la compraventa de armas e incluya «la investigación, producción y operación conjunta» de sistemas armamentísticos.

También planteó ampliar la colaboración en tecnologías avanzadas y explorar mecanismos colectivos inspirados en la gestión conjunta de reservas estratégicas de petróleo. EFE

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