Seúl y Ulán Bator refuerzan su cooperación en minerales, cadenas de suministro y seguridad

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Pekín, 9 jul (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo mongol, Ukhnaagiin Khürelsükh, mantuvieron este jueves una reunión en Ulán Bator en el inicio de una visita oficial en la que Seúl busca elevar la relación bilateral y reforzar la cooperación en minerales críticos, cadenas de suministro y seguridad regional.

La visita, que se prolongará hasta el sábado, es la primera de un jefe de Estado surcoreano a Mongolia en 15 años, según la agencia estatal mongola Montsame.

Durante la reunión, Khürelsükh expresó su confianza en que el viaje «consolide los avances logrados en la cooperación bilateral», refuerce los vínculos entre ambos países y abra una «nueva etapa» en la relación, según Montsame.

Lee, por su parte, reafirmó su voluntad de fortalecer las relaciones con Mongolia, a la que calificó de «socio estratégico».

Ambas partes mostraron su confianza en que la visita contribuya a «consolidar la confianza política», dotar de contenido concreto la cooperación económica y fortalecer la amistad entre sus pueblos, agregó la agencia.

Lee afirmó en una entrevista con Montsame que espera abrir una «nueva era dorada» en los lazos entre Mongolia y Corea del Sur, países que establecieron relaciones diplomáticas en 1990 y que han desarrollado vínculos en política, economía y cultura, entre otros.

El mandatario surcoreano situó entre las prioridades de la relación los minerales críticos, las cadenas de suministro, la sanidad, la seguridad alimentaria y la lucha contra el cambio climático.

Corea del Sur considera a Mongolia un socio relevante por su abundancia de recursos minerales y por su posición diplomática entre China y Rusia, sus dos vecinos, así como por sus vínculos históricos con Corea del Norte.

Lee también valoró el papel de Mongolia como sede del Diálogo de Ulán Bator sobre Seguridad del Nordeste Asiático, foro que Seúl ve útil para mantener canales de comunicación con Pionyang en un momento de bloqueo del diálogo intercoreano y entre Corea del Norte y Estados Unidos. EFE

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(foto)(vídeo)