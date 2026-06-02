Seúl y Washington dialogan sobre cooperación nuclear entre planes de desarrollar submarino

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Tokio, 2 jun (EFE).- Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron este martes una ronda de conversaciones de dos días en Seúl centradas en la cooperación atómica, entre los planes del país asiático de desarrollar submarinos de propulsión nuclear tras recibir el visto bueno de Washington.

Las conversaciones tienen como objetivo «impulsar las iniciativas de cooperación nuclear bilateral», afirmó la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos estadounidense, Allison Hooker, en la red social X.

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, se espera que ambas partes se centren durante la reunión en el desarrollo por parte de Seúl de submarinos de propulsión nuclear de fabricación nacional.

El país asiático afirmó la pasada semana que tiene la intención de desplegar el primero de ellos a mediados de la década de 2030, en medio de las tensiones intercoreanas y el prolongado rechazo al diálogo de Pionyang.

En octubre de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio ‘luz verde’ a la petición de Corea del Sur de tener submarinos de propulsión nuclear durante un encuentro con el mandatario del país asiático, Lee Jae-myung.

Hasta ahora, el principal obstáculo para Seúl residía en las restricciones legales y tecnológicas derivadas principalmente de su pacto sobre energía atómica con Estados Unidos, conocido como Acuerdo 123, que prohíbe al país asiático enriquecer uranio o reprocesar combustible nuclear gastado para fines que no sean pacíficos y civiles.

Dado que los submarinos de propulsión nuclear requieren uranio altamente enriquecido o combustible nuclear especializado regulado por este acuerdo, Corea del Sur no podía proceder sin la aprobación explícita de Washington o una enmienda sustancial al tratado. EFE

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