Se abre licitación de dos nuevos puertos y gasoducto de Canal de Panamá por 6.000 millones

Ciudad de Panamá, 30 ene (EFE).- El Canal de Panamá publicó este viernes los pliegos de precalificación de los proyectos de un gasoducto y dos nuevos puertos, con inversiones que superan los 6.000 millones de dólares, como parte de la diversificación de los negocios de la vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

«Los Pliegos de Precalificación publicados en el sitio web del Canal de Panamá (https://concesiones.delcanal.com) indicarán a los interesados cómo proporcionar la documentación necesaria para participar de los procesos de licitación de estas iniciativas», indicó un comunicado de la administración del paso navegable.

El proyecto del gasoducto, con inversión de al menos 4.000 millones de dólares, fue presentado al mercado en septiembre pasado, y el de los puertos de Corozal (Pacífico) y Telfels (Atlántico), con una inversión global de 2.600 millones de dólares, en octubre de 2025.

